В России и мире 6 октября 2023 года отмечаются следующие праздники.
Какой праздник 6 октября
Всемирный день улыбки
Отмечается ежегодно в первую пятницу октября. В 1963 году американский художник Харви Бэлл нарисовал для страховой компании символ - улыбающуюся желтую рожицу. Сейчас все пользователи интернета называют этот символ «смайликом».
День страховщика
Профессиональный праздник работников сферы страхования приурочен к основанию Госстраха РСФСР 6 октября 1921 года.
Всемирный день охраны мест обитаний
Учрежден в 1979 году во время конференции, посвященной сохранению дикой природы и естественной среды обитания Европы.
Какой церковный и народный праздник 6 октября
Ираида Спорная
День памяти мученицы Ираиды Александрийской. Народное название «Спорная» появилось из-за погоды, которую редко можно предсказать в данный день. Считается, что на Ираиду Спорную нельзя пересчитывать свои невзгоды, потому что столько же можно накликать и умножить. Чтобы дела наладились, нужно носить в кошельке монетку с изъяном, которая не найдена, а заработана.