В России и мире 6 октября 2023 года отмечаются следующие праздники.





Какой праздник 6 октября



Всемирный день улыбки

Отмечается ежегодно в первую пятницу октября. В 1963 году американский художник Харви Бэлл нарисовал для страховой компании символ - улыбающуюся желтую рожицу. Сейчас все пользователи интернета называют этот символ «смайликом».



День страховщика

Профессиональный праздник работников сферы страхования приурочен к основанию Госстраха РСФСР 6 октября 1921 года.



Всемирный день охраны мест обитаний

Учрежден в 1979 году во время конференции, посвященной сохранению дикой природы и естественной среды обитания Европы.





Какой церковный и народный праздник 6 октября



Ираида Спорная

День памяти мученицы Ираиды Александрийской. Народное название «Спорная» появилось из-за погоды, которую редко можно предсказать в данный день. Считается, что на Ираиду Спорную нельзя пересчитывать свои невзгоды, потому что столько же можно накликать и умножить. Чтобы дела наладились, нужно носить в кошельке монетку с изъяном, которая не найдена, а заработана.