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Праздники сегодня 6 октября 2023 в России, церковные православные праздники



В России 6 октября 2023 года отмечают праздники, в том числе церковные православные и народные.

Праздники сегодня 6 октября 2023


Всемирный день улыбки
Отмечается ежегодно в первую пятницу октября. В 1963 году американский художник Харви Бэлл нарисовал для страховой компании символ - улыбающуюся желтую рожицу. Сейчас все пользователи интернета называют этот символ «смайликом».

День страховщика
Профессиональный праздник работников сферы страхования приурочен к основанию Госстраха РСФСР 6 октября 1921 года.

Всемирный день охраны мест обитаний
Учрежден в 1979 году во время конференции, посвященной сохранению дикой природы и естественной среды обитания Европы.

Церковный православный праздник 6 октября 2023


Ираида Спорная
День памяти мученицы Ираиды Александрийской. Народное название «Спорная» появилось из-за погоды, которую редко можно предсказать в данный день. Считается, что на Ираиду Спорную нельзя пересчитывать свои невзгоды, потому что столько же можно накликать и умножить. Чтобы дела наладились, нужно носить в кошельке монетку с изъяном, которая не найдена, а заработана.









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