В России и мире 7 октября 2023 года отмечаются следующие праздники.





Какой праздник 7 октября



День образования штабных подразделений МВД РФ

Приурочен к созданию прообразов современных штабных подразделений МВД – Инструкторского и Информационного отделов при Главном управлении Рабоче-крестьянской милиции НКВД 7 октября 1918 года.





Какой церковный и народный праздник 7 октября



Фёкла Заревница

День памяти первомученицы равноапостольной Феклы Иконийской. Народное название «Заревница» день получил за зарево от света, исходящего отовсюду: уличные фонари, костры в полях, лампы и свечи в домах. Женщины по традиции в этот народный праздник собирают свеклу и варят борщ. Это последний день для сбора белого гриба.



Покровская родительская суббота

В этот день, накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы, в православном мире принято поминать усопших. Изначально дата связана с поминовением «погибших воинов, жизнь положивших за веру и Отечество под Казанью» при завоевании Иваном Грозным Казани в 1552 году.