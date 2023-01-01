Какой праздник 8 октября 2023, церковный и народный праздник в России

В России и мире 8 октября 2023 года отмечаются следующие праздники.
Какой праздник 8 октября
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Учрежден Указом Президента РФ в 1999 году и отмечается во второе воскресенье октября.
День командира надводного, подводного и воздушного корабля
Учрежден Указ Главнокомандующего ВМФ РФ в 2007 году и приурочен к Наваринскому морскому сражению 8 октября 1827 года.
Какой церковный и народный праздник 8 октября
Сергей Капустник (Курятник)
Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца. Сергия Радонежского считают охранителем домашней птицы, особенно кур. В этот день начинается консервация и засолка капусты.