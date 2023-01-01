Какой праздник 8 октября 2023, церковный православный в России

В России и мире 8 октября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные.





Какой праздник отмечают 8 октября



День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Учрежден Указом Президента РФ в 1999 году и отмечается во второе воскресенье октября.



День командира надводного, подводного и воздушного корабля

Учрежден Указ Главнокомандующего ВМФ РФ в 2007 году и приурочен к Наваринскому морскому сражению 8 октября 1827 года.



Сергей Капустник (Курятник)

Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца. Сергия Радонежского считают охранителем домашней птицы, особенно кур. В этот день начинается консервация и засолка капусты.