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Сериал Скорая помощь (6 сезон): сколько серий, дата выхода на НТВ



Сериал Скорая помощь 6 сезон

Российский телевизионный сериал «Скорая помощь» - медицинская драма с Гошей Куценко, где главные герои продолжают спасать пациентов и решать собственные профессиональные и личные проблемы.

6 сезон сериала «Скорая помощь»


Премьера нового сезона намечена на ноябрь 2023 года на телеканале НТВ. Все старые серии можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Иви».

Главная интрига: героиня Марины Доможировой Рая (жена Кулыгина) трагически погибает в конце четвертого сезона, но в заключительной серии пятого сезона появляется на пороге квартиры Кулыгина. Кто она - ожившая Рая или ее сестра-близнец Катя?

Сколько сезонов и серий в сериале


Премьера первого сезона сериала состоялась на телеканале НТВ 15 октября 2018 года. Заключительная серия пятого сезона вышла 8 декабря 2022 года. Всего в пяти сезонах было снято 100 серий.

1-й сезон - 20 серий (15 - 26 октября 2018).
2-й сезон - 20 серий (28 октября - 8 ноября 2019)
3-й сезон - 20 серий (2 - 13 ноября 2020)
4-й сезон - 20 серий (1 - 12 ноября 2021)
5-й сезон - 20 серий (28 ноября - 8 декабря 2022)
6-й сезон - 24 серии
7-й сезон - 24 серии

Жанр - драма, мелодрама.

Страна - Россия.

Режиссер-постановщик - Богдан Дробязко.

В ролях - Гоша Куценко (Константин Кулыгин), Марина Доможирова, Екатерина Волкова, Петр Баранчеев, Александр Тютин.

Рейтинг Кинопоиска - 7.32









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