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Когда сажать чеснок и лук в 2023 году - лунный посевной календарь дачника на октябрь



Лунный посевной календарь садовода и огородника на октябрь 2023 года - благоприятные дни для посадок на даче семян, саженцев и цветов.

Благоприятные дни для посадки семян в октябре 2023 года


Большинство дачников в этом месяце основное время уделяют посадке на зиму чеснока и лука. Чеснок лучше всего сажать 1, 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29 и 30 октября. Для посадки лука благоприятны следующие дни - 1, 2, 6, 7, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 30.

Для тех, кто выращивает овощи круглый год в теплых парниках, приведем благоприятные дни для посадки семян.

Огурцы - 1, 2, 6, 7, 16, 17, 25, 26, 29, 30.

Помидоры - 1, 2, 6, 7, 16, 17, 25, 26, 29, 30.

Корнеплоды - 1, 2, 6, 7, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 30.

Зелень - 1, 2, 6, 7, 16, 17, 25, 26, 29, 30.

Благоприятные дни для посадки саженцев в октябре 2023 года


Плодовые деревья (яблони, груши, сливы, черешни, вишни, персики и т.д.) лучше всего высаживать 1, 2, 6, 7, 16, 17, 20, 21, 29 и 30 октября. Для посадки саженцев кустарников (черная и красная смородина, крыжовник) лучше всего подойдут следующие даты - 1, 2, 6, 7, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 30.

Благоприятные дни для посадки саженцев малины, ежевики и винограда.

Малина, ежевика - 6, 7, 16, 17, 25, 26.

Виноград - 6, 7, 16, 17, 18, 19, 25, 26.

Благоприятные дни для посадки цветов


Двулетние и многолетние цветы - 4, 5, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Луковичные и клубневые цветы - 1, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 27, 28.









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