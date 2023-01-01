Лунный посевной календарь дачника на октябрь 2023 года

Лунный посевной календарь садовода и огородника на октябрь 2023 года - благоприятные дни для посадок на даче семян, саженцев и цветов.





Благоприятные дни для посадки семян в октябре 2023 года



Большинство дачников в этом месяце основное время уделяют посадке на зиму чеснока и лука. Чеснок лучше всего сажать 1, 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29 и 30 октября. Для посадки лука благоприятны следующие дни - 1, 2, 6, 7, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 30.



Для тех, кто выращивает овощи круглый год в теплых парниках, приведем благоприятные дни для посадки семян.



Огурцы - 1, 2, 6, 7, 16, 17, 25, 26, 29, 30.



Помидоры - 1, 2, 6, 7, 16, 17, 25, 26, 29, 30.



Корнеплоды - 1, 2, 6, 7, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 30.



Зелень - 1, 2, 6, 7, 16, 17, 25, 26, 29, 30.





Благоприятные дни для посадки саженцев в октябре 2023 года



Плодовые деревья (яблони, груши, сливы, черешни, вишни, персики и т.д.) лучше всего высаживать 1, 2, 6, 7, 16, 17, 20, 21, 29 и 30 октября. Для посадки саженцев кустарников (черная и красная смородина, крыжовник) лучше всего подойдут следующие даты - 1, 2, 6, 7, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 30.



Благоприятные дни для посадки саженцев малины, ежевики и винограда.



Малина, ежевика - 6, 7, 16, 17, 25, 26.



Виноград - 6, 7, 16, 17, 18, 19, 25, 26.





Благоприятные дни для посадки цветов



Двулетние и многолетние цветы - 4, 5, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28.



Луковичные и клубневые цветы - 1, 4, 5, 17, 18, 19, 20, 27, 28.