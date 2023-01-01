Где смотреть Спартак - ЦСКА 8 октября, во сколько прямая трансляция матча РПЛ



Московский «Спартак» 8 октября 2023 года примет на своем поле ЦСКА в центральном матче 11-го тура чемпионата России по футболу.



Встреча начнется в 19:00 по московскому времени на «Открытие Банк Арене» в Москве. Прямую трансляцию матча будет вести «Матч ТВ» и в режиме онлайн официальный сайт телеканала.



Матч обслужит бригада арбитров во главе Кириллом Левниковым. Помогать ему будут Дмитрий Ермаков и Рустам Мухтаров.



После десяти матчей «Спартак» набрал 16 очков и занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ. В последних пяти играх подопечные Гильермо Абаскаля одержали победы над «Динамо» (1:0) и «Сочи» (1:0), поделили очки с «Ахматом» (0:0) и проиграли на выезде «Краснодару» (0:2) и «Крыльям Советов» в последнем туре (0:4).



В активе ЦСКА 16 набранных очков и армейцы идут на 5 месте в таблице. Команда в пяти последних турах сыграла вничью с «Оренбургом» (1:1), «Зенитом» (1:1), «Крыльями Советов» (2:2), «Ростовом» (3:3) и только в последнем туре выиграла у «Балтики» (1:0).



В сезоне 2022/2023 «Спартак» в рамках РПЛ выиграл дома у ЦСКА и сыграл вничью на выезде. В 13-м туре «красно-белые» поделили очки на «ВЭБ Арене» (Чалов-2 - Зиньковский, Соболев), а 21 мая на своем поле одержали победу со счетом 2:1 (Промес-2 - Медина).



Расписание других матчей 11-го тура. 7 октября: «Урал» - «Локомотив» (12:00), «Сочи» - «Зенит» (14:00), «Балтика» - «Оренбург» (16:30), «Краснодар» - «Ростов» (19:00). 8 октября: «Пари НН» - «Крылья Советов» (14:00), 16:30 «Динамо» - «Факел» (16:30), 19:00 «Ахмат» - «Рубин» (19:00).



















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