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Спартак - ЦСКА 8 октября: где смотреть трансляцию матча онлайн



Московский «Спартак» 8 октября примет на своем поле ЦСКА в центральном матче 11-го тура чемпионата России по футболу сезона 2023/2024.

Как дела в чемпионате?

После десяти матчей «Спартак» набрал 16 очков и занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ. В последних пяти играх подопечные Гильермо Абаскаля одержали победы над «Динамо» (1:0) и «Сочи» (1:0), поделили очки с «Ахматом» (0:0) и проиграли на выезде «Краснодару» (0:2) и «Крыльям Советов» в последнем туре (0:4).

В активе ЦСКА 16 набранных очков и армейцы идут на 5 месте в таблице. Команда в пяти последних турах сыграла вничью с «Оренбургом» (1:1), «Зенитом» (1:1), «Крыльями Советов» (2:2), «Ростовом» (3:3) и только в последнем туре выиграла у «Балтики» (1:0).

Игры между командами в прошлом сезоне

В сезоне 2022/2023 «Спартак» в рамках РПЛ выиграл дома у ЦСКА и сыграл вничью на выезде. В 13-м туре «красно-белые» поделили очки на «ВЭБ Арене» (Чалов-2 - Зиньковский, Соболев), а 21 мая на своем поле одержали победу со счетом 2:1 (Промес-2 - Медина).

Время начала матча «Спартак» - ЦСКА, где смотреть трансляцию

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени на «Открытие Банк Арене» в Москве. Прямую трансляцию матча будет вести «Матч ТВ» и онлайн официальный сайт телеканала.

Расписание других матчей 11-го тура

07 октября. Урал - Локомотив (12:00), Сочи - Зенит (14:00), Балтика - Оренбург (16:30), Краснодар - Ростов (19:00)

08 октября. 14:00 Пари НН - Крылья Советов (14:00), 16:30 Динамо - Факел (16:30), 19:00 Ахмат - Рубин (19:00)









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