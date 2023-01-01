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Сериал «Лихорадка»: сколько серий, где смотреть онлайн бесплатно



Сериал Лихорадка

Российский сериал «Лихорадка» - история о том, как бригада добровольцев из России разрабатывает вакцину против опасной инфекции в одной из стран Африки. Группа вирусологов спасает жизни и пытается вычислить «крота», который работает на международную фармкорпорацию.

Сколько серий в сериале «Лихорадка»


На онлайн-платформе «Смотрим» премьера сериала состоялась 7 сентября 2023 года. Первые две серии на телеканале «Россия 1» будут показаны в понедельник 9 октября.

Все 16 серий сериала «Лихорадка» зрители могут увидеть на онлайн-платформе «Смотрим» по подписке, а бесплатно - после выхода новых серий на телеканале «Россия 1». Длительность каждой серии составляет около 50 минут.

Интересный факт: основные съемки проходили в Москве, но некоторые эпизоды с участием местных жителей были сняты в Кении.

Смотреть сериал «Лихорадка» на телеканале «Россия 1»


График выхода новых серий сериала. Начало - в 21:20 МСК.

09.10 1-я - 2-я серии
10.10 3-я - 4-я серии
11.10 5-я - 6-я серии
12.10 7-я - 8-я серии
13.10 - показа нет
14.10 - показа нет
15.10 - показа нет

Жанр - детектив, драма.

Страна - Россия.

Режиссер - Александр Касаткин.

В главных ролях - Любовь Константинова, Евгений Воловенко, Тереза Диуро, Илья Малаков, Евгений Сидихин, Никита Кологривый, Эток Бертранд-Лео, Артур Ваха, Вадим Андреев, Юрий Нифонтов.









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