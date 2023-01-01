Какой праздник 9 октября 2023, церковный православный в России

В России и мире 9 октября 2023 года отмечают праздники, в том числе церковные православные.





Какой праздник отмечают 9 октября



Всемирный день почты

Учрежден Всемирным почтовым союзом в 1969 году и приурочен к основанию организации 9 октября 1874 года.



День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ

День воинской славы России. Битва за Кавказ длилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года.



День Специальной пожарной охраны МЧС России

В этот день в 1947 году вышел Приказ МВД об учреждении специального отдела в составе ГУ пожарной охраны МВД СССР, в задачу которого входило обеспечение пожарной безопасности на режимных объектах.



Иван Богослов

Преставление Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, одного из трех самых приближенных учеников Иисуса Христа. В народе Иоанна Богослова считают покровителем художников и иконописцев. Также ему принято молиться при дальней дороге.