Какой праздник 10 октября 2023, церковный православный в России

В России и мире 10 октября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные.





Какой праздник отмечают 10 октября



Всемирный день психического здоровья

Учрежден по инициативе Всемирной федерации психического здоровья при поддержке Всемирной организации здравоохранения в 1992 году. По данным ВОЗ почти 1 миллиард человек в мире страдают психическими расстройствами, при этом самое распространенное заболевание — депрессия.



Всемирный день борьбы против смертной казни

Учрежден в 2003 году по инициативе Всемирной коалиции по запрету смертной казни.



Международный день каши

Каша - традиционное блюдо во многих странах. И в России до сих пор популярна пословица «Щи, да каша – пища наша».



Савватий Пчельник

День памяти преподобного Савватия Соловецкого. Савватий Соловецкий является покровителем пчел, за то и был прозван людьми Пчельником. В этот день подходит к концу «пчелиная девятина». Девять дней пчеловоды готовят ульи и омшаники к зиме.