Какой праздник 10 октября 2023, церковный православный в России

В России и мире 10 октября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные.
Какой праздник отмечают 10 октября
Всемирный день психического здоровья
Учрежден по инициативе Всемирной федерации психического здоровья при поддержке Всемирной организации здравоохранения в 1992 году. По данным ВОЗ почти 1 миллиард человек в мире страдают психическими расстройствами, при этом самое распространенное заболевание — депрессия.
Всемирный день борьбы против смертной казни
Учрежден в 2003 году по инициативе Всемирной коалиции по запрету смертной казни.
Международный день каши
Каша - традиционное блюдо во многих странах. И в России до сих пор популярна пословица «Щи, да каша – пища наша».
Савватий Пчельник
День памяти преподобного Савватия Соловецкого. Савватий Соловецкий является покровителем пчел, за то и был прозван людьми Пчельником. В этот день подходит к концу «пчелиная девятина». Девять дней пчеловоды готовят ульи и омшаники к зиме.