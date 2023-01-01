Какой праздник 11 октября 2023, церковный православный в России

В России и мире 11 октября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные.





Какой праздник отмечают 11 октября



Международный день девочек

Учрежден резолюцией Организации Объединенных Наций в декабре 2011 года и призван донести до мирового общества информацию о насилии, дискриминации, побуждении к замужеству девочек.



Всемирный день борьбы с ожирением

Отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Еще в 1997 году ВОЗ признала тот факт, что ожирение переросло в эпидемию глобального характера.



Харитонов день

День памяти святителя Харитона Исповедника, епископа. В народе день считается очень опасным в плане порчи и сглаза. В этот день выходить из дому можно только в случае крайней нужды. Нельзя выметать мусор, по нему можно навести порчу и болезнь. Легенда гласит, что за три дня до Покрова сам сатана плевал на все ягоды. Тот, кто вкусит любую ягоду, будет очень тяжело болеть от его ядовитой слюны.