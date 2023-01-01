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Какой праздник 11 октября 2023, церковный православный в России



В России и мире 11 октября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные.

Какой праздник отмечают 11 октября


Международный день девочек
Учрежден резолюцией Организации Объединенных Наций в декабре 2011 года и призван донести до мирового общества информацию о насилии, дискриминации, побуждении к замужеству девочек.

Всемирный день борьбы с ожирением
Отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Еще в 1997 году ВОЗ признала тот факт, что ожирение переросло в эпидемию глобального характера.

Харитонов день
День памяти святителя Харитона Исповедника, епископа. В народе день считается очень опасным в плане порчи и сглаза. В этот день выходить из дому можно только в случае крайней нужды. Нельзя выметать мусор, по нему можно навести порчу и болезнь. Легенда гласит, что за три дня до Покрова сам сатана плевал на все ягоды. Тот, кто вкусит любую ягоду, будет очень тяжело болеть от его ядовитой слюны.









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    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2023/2024 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

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    Канадское издание The Hockey News в своем ежегоднике составило традиционный список 50-ти лучших игроков НХЛ перед сезоном 2023/2024.

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    Представлено расписание матчей КХЛ в сезоне 2023/2024 и расписание прямых трансляций на телеканалах ТВ.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 822. До занимающего первое место в списке лучших снайперов НХЛ Уэйна Гретцки не хватает 72 шайбы.

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    Сможет ли лучший российский хоккеист в истории НХЛ форвард «Вашингтона» Александр Овечкин опередить легендарного канадского нападающего Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов.

    Где смотреть РПЛ 2023/2024, расписание матчей, результаты, турнирная таблица

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    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

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    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги пятеро россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев, Александр Овечкин и Евгений Малкин.









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