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Какой праздник 12 октября 2023, церковный православный в России



В России и мире 12 октября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные.

Какой праздник отмечают 12 октября


Всемирный день зрения
Праздник учрежден ВОЗ в 1998 году и отмечается ежегодно во второй четверг октября.

День кадрового работника
Приурочен к подписанию «Инструкции об организации советской рабоче-крестьянской милиции» 12 октября 1918 года, при которой были созданы первые отделы кадров МВД.

День испанского языка
В 2010 году департамент ООН по связям с общественностью предложил учредить для каждого из официальных языков организации свой праздник. Ежегодно 12 октября отмечается День испанского языка.

Всемирный день борьбы с артритом
Учрежден Всемирной организации здравоохранения в 1996 году.

Феофан Милостивый
День памяти Феофана Милостивого, Газского и Кириака Палестинского, отшельника. В народе праздник прозвали «милостивым» за теплую погоду в этот день. Если в ночном небе было много звезд и они ярко светили, то осень ожидалась сухой.









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