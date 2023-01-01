Какой праздник 13 октября 2023, церковный православный в России

В России и мире 13 октября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные.





Какой праздник отмечают 13 октября



Всемирный день яйца

Праздник учрежден Международной яичной комиссией в 1996 году и отмечается во вторую пятницу октября.



Международный день по уменьшению опасности бедствий

Учрежден резолюцией ООН в 2009 году с целью принятия мер по уменьшению опасности землетрясений, извержений вулканов, наводнений, пожаров и других катастроф.



Михаил Соломенный

День памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея России, чудотворца. Хозяйки в этот день заменяют соломенную набивку в подушках и матрасах. Старая набивка обязательно сжигается. По поверью, счастье покинет тот дом, в котором на Михаила останется старая солома.