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Какой праздник 14 октября 2023, церковный православный в России



В России и мире 14 октября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные.

Какой праздник отмечают 14 октября


Покров Пресвятой Богородицы
Явление Божией Матери святому Андрею Юродивому во Влахернском храме Константинополя. В народе праздник получил название «Покров день». Прихожане посещают храмы, молятся Деве Марии в надежде получить исцеление и благословение. В народе Покров день знаменуется завершением полевых работ, выпасом скота. Жители деревень готовятся к холодам.

Всемирный день стандартов
Учрежден президентом Международной организации по стандартизации Фаруком Сунтером в 1970 году и приурочен к созданию организации 14 октября 1946 года.

Всемирный день перелетных птиц
Начиная с 2018 года Всемирный день перелетных птиц отмечается два раза в год: во вторую субботу мая и во вторую субботу октября.

День работников заповедного дела в России
Профессиональный праздник сотрудников заповедников и национальных парков отмечается с 1999 года.









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