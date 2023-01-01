Какой праздник 14 октября 2023, церковный православный в России



В России и мире 14 октября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные.



Какой праздник отмечают 14 октября

Покров Пресвятой Богородицы

Явление Божией Матери святому Андрею Юродивому во Влахернском храме Константинополя. В народе праздник получил название «Покров день». Прихожане посещают храмы, молятся Деве Марии в надежде получить исцеление и благословение. В народе Покров день знаменуется завершением полевых работ, выпасом скота. Жители деревень готовятся к холодам.



Всемирный день стандартов

Учрежден президентом Международной организации по стандартизации Фаруком Сунтером в 1970 году и приурочен к созданию организации 14 октября 1946 года.



Всемирный день перелетных птиц

Начиная с 2018 года Всемирный день перелетных птиц отмечается два раза в год: во вторую субботу мая и во вторую субботу октября.



День работников заповедного дела в России

Профессиональный праздник сотрудников заповедников и национальных парков отмечается с 1999 года.



















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