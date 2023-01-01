Какой праздник 15 октября 2023, церковный православный в России



В России и мире 15 октября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные.



Какой праздник 15 октября

День отца в России

Праздник установлен Указом Президента РФ в 2021 году и отмечается в третье воскресенье октября.



День работников пищевой промышленности

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1966 году и отмечается в третье воскресенье октября.



День работников дорожного хозяйства

Учрежден Указом Президента РФ в 2000 году и отмечается в третье воскресенье октября.



Международный день сельских женщин

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2007 году.



День создания адресно-справочной службы Российского государства

15 октября 1809 года Александром I был подписан августейший Указ о создании в обоих столичных городах Российской империи адресных контор.



Куприян и Устинья

День памяти священномученика Киприана, епископа, мученицы Иустины и мученика Феоктиста. В народе этот день считается опасным. Велика вероятность встречи с нечистой силой. Остерегаться следует не верящим в Бога, грешникам и тем, кто часто поминает черта. Но особенно опасаться нужно людям, дружащим с зеленым змием. В противном случае можно лишиться сна, аппетита. В этот день нужно быть очень внимательными, осторожными, избегать ссор и споров.



















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