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Разговоры о важном 16 октября 2023 года



Разговоры о важном 16 октября 2023

С прошлого учебного года каждый понедельник во всех российских школах проходят занятия «Разговоры о важном».

Ближайшая тема классного часа «Разговоры о важном» (16 октября 2023 года) будет посвящена юбилею российского кинематографа (115 лет кино в России). Материалы для классных руководителей (сценарии, методические материалы, видеоролики и плакаты) для 1-2, 3-4, 5-7, 8-9, 10-11 классов размещены на официальном сайте razgovor.edsoo.ru.

Для младших классов занятия проводятся в формате познавательной беседы, а для учеников 5–11-х классов - в формате деловой игры.

Разговоры о важном: темы в 2023-2024 годах


30 октября - День народного единства
На уроке рассказывается об истории рождения праздника и о Минине и Пожарском – героях, создавших народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками.

23 октября - День спецназа
Рассказ о деятельности специальных подразделений («Альфа», «Вымпел», «Град», «Дельфин») и важности их работы.

16 октября - По ту сторону экрана. 115 лет кино в России
Занятие посвящено очередному юбилею российского кинематографа, просмотру и обсуждению немого кино и известных детских фильмов.

9 октября - О взаимоотношениях в коллективе
Тема занятия приурочена к Всемирному дню психического здоровья, который отмечается 10 октября. На уроке затронут тему буллинга и о том, как снимать психологическое напряжение и стресс.

2 октября - День учителя (советники по воспитанию)
На занятии будет рассказано, что учитель - важнейшая в обществе профессия. В разные исторические времена труд учителя уважаем и оказывает влияние на развитие образования членов общества.

25 сентября - Избирательная система России (30 лет ЦИК)
Школьникам расскажут об истории Избирательной системы в России и значении выборов в жизни государства, общества и каждого его члена.

18 сентября - К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской
Занятие приурочили к дню рождения первой женщины, которая стала героем Советского Союза.

11 сентября - Там, где Россия
Главные темы занятия - любовь к родному краю, способность любоваться природой, беречь и защищать родную землю.

4 сентября - День знаний
Рассказ о ценности знания и всеобщего образования. Обсуждение традиций нашей школы и праздника.









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