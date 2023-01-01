Разговоры о важном 16 октября 2023: тема классного часа





С прошлого учебного года каждый понедельник во всех российских школах проходят занятия «Разговоры о важном».





Разговоры о важном 16 октября 2023



Ближайшая тема классного часа «Разговоры о важном» будет посвящена юбилею российского кинематографа (115 лет кино в России). Материалы для классных руководителей (презентация, видео и плакаты) для 1-2, 3-4, 5-7, 8-9, 10-11 классов размещены на официальном сайте razgovor.edsoo.ru.



Для младших классов занятия проводятся в формате познавательной беседы, а для учеников 5–11-х классов - в формате деловой игры.





Разговоры о важном в 2023 году



30.10 - День народного единства



23.10 - День подразделений специального назначения



16.10 - По ту сторону экрана. 115 лет кино в России



09.10 - О взаимоотношениях в коллективе



02.10 - День учителя (советники по воспитанию)



25.09 - Избирательная система России (30 лет ЦИК)



18.09 - К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской



11.09 - Там, где Россия



4.09 - День знаний



Темы учебного года 2022/2023



22.05 Про счастье



15.05 День детских общественных объединений



04.05 День Победы. Бессмертный полк



24.04 День труда. Мир профессий



17.04 День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками



10.04 День космонавтики! Мы-первые!



03.04 День Земли



27.03 День театра, 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского



20.03 День воссоединения Крыма с Россией



13.03 С.В.Михалков. 110 лет со дня рождения



06.03 Год педагога и наставника



27.02 Традиционные семейные ценности



20.02 День защитника Отечества



13.02 Россия в мире



06.02 День российской науки



30.01 Движение первых



23.01 Медиаграмотность и цифровая гигиена



16.01 Прорыв блокады Ленинграда



09.01 Светлый праздник Рождества