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Какой праздник в России 16 октября 2023, церковный православный



В России и мире 16 октября 2023 года отмечают следующие праздники - Международный день хлеба, Всемирный день продовольствия, Всемирный день анестезии, День Шефа, День службы дознания МВД РФ, День аллерголога.

Церковь в этот день вспоминает апостола от 70-ти Дионисия Ареопагита. В народе праздник назвали Денис Позимний.

Какой праздник 16 октября


Международный день хлеба
Хлеб - один из важнейших продуктов в рационе каждого человека. Понимая важность данного продукта, Генеральная Ассамблея ООН в 1950 году учредила праздник, а датой выбрала день создания в 1946 году Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН.

Всемирный день продовольствия
Отмечая удручающее состояние с продуктами питания в некоторых странах мира, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 1980 году учредила Всемирный день продовольствия и также приурочила его к созданию Продовольственной и сельскохозяйственной организации

Всемирный день анестезии
Впервые анестезия была применена дантистом Уильямом Мортоном 16 октября 1846 года. Всемирный день анестезии приурочен к этой дате и отмечается на неофициальном уровне.

Какой церковный православный праздник 16 октября


Денис Позимний
День памяти апостола от 70-ти Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, священномучеников Рустика, пресвитера, и Елевферия, диакона. По народному поверью, с этого дня на земле начинают разгуливать «осенние лихорадки» – злые духи, разносящие болезни. Кому они встретятся, тот в лихорадке и забьется. В этот день советуют носить с собой осиновую палочку или кусочек коры.









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