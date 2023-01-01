Какой праздник 17 октября 2023, церковный православный в России

В России и мире 17 октября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.
Какой праздник 17 октября
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году. В 1948 году на площади Trocadero в Париже была ратифицирована Всеобщая декларация прав человека, и 17 октября 1987 года более 100 000 человек собрались на том же самом месте с целью почтить память жертв нищеты, голода и насилия.
День участкового терапевта
Профессиональный праздник отмечают врачи, с которыми сталкивается в своей жизни каждый человек. Терапия в переводе с греческого языка означает «лечение, уход».
Какой церковный православный и народный праздник 17 октября
Ерофеев день
День памяти священномученика Иерофея Афинского, епископа. На Ерофея ни в коем случае нельзя ходить в лес – в этот день леший буянит перед долгой спячкой. Так как день в народе слывет нехорошим не только из-за проделок лешего, но и потому, что по земле гуляют злобные духи, из дома выходить не стоит даже ненадолго. По традиции, мужчины в этот день открывают спиртовую настойку, именуемую в народе «ерофеич».