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Разговоры о важном 13 ноября, темы на 2023-2024 учебный год



Разговоры о важном 13 ноября 2023

С прошлого учебного года каждый понедельник во всех российских школах проходят занятия «Разговоры о важном».

Для младших классов занятия проводятся в формате познавательной беседы, а для учеников 5–11-х классов - в формате деловой игры.

Разговоры о важном 13 ноября 2023 года


Ближайшая тема классного часа «Разговоры о важном» будет посвящена теме «Россия: взгляд в будущее». Материалы для классных руководителей (презентация, видео и плакаты) для 1-2, 3-4, 5-7, 8-9, 10-11 классов размещены на официальном сайте razgovor.edsoo.ru.

Разговоры о важном в 2023-2024 учебном году


25.12 - Новый год - традиции праздника разных народов России

18.12 - Герои нашего времени

11.12 - Главный закон страны

04.12 - Мы вместе

27.11 - Что такое Родина?

20.11 - День матери

13.11 - Россия: взгляд в будущее

30.10 - День народного единства

23.10 - День подразделений специального назначения

16.10 - По ту сторону экрана. 115 лет кино в России

09.10 - О взаимоотношениях в коллективе

02.10 - День учителя (советники по воспитанию)

25.09 - Избирательная система России (30 лет ЦИК)

18.09 - К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской

11.09 - Там, где Россия

04.09 - День знаний

Темы в 2024 году

От А до Я. 450 лет "Азбуке" Ивана Фёдорова

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Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Союзники России

190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки

День первооткрывателя

День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Федора Ушакова

Как найти свое место в обществе

Всемирный фестиваль молодежи

«Первым делом самолеты». О гражданской авиации

Крым. Путь домой

Россия - здоровая держава

Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню цирка)

«Я вижу Землю! Это так красиво».

215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя

Экологичное потребление

Труд крут

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Русский язык. Великий и могучий. 225 со дня рождения А. С. Пушкина









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