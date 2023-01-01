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Какой праздник 19 октября 2023, какой церковный православный праздник в России



В России и мире 19 октября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник 19 октября


Всероссийский день лицеиста
Праздник приурочен к дню открытия первого Царскосельского лицея в 1811 году.

Международный день кредитных союзов
Праздник отмечается с 1948 года в третий четверг октября по инициативе Национальной ассоциации кредитных союзов США.

Какой церковный православный праздник 19 октября


Фомин день
День памяти Апостола Фомы - одного из 12 учеников Иисуса Христа. Традиционно в этот день печется хлеб, краюшки которого отдают людям с ослабленным здоровьем. В старые времена девочек, которым исполнилось 7 лет, начинали обучать ткацкому делу. В этот день взрослых сыновей отцы отводили в сусеки и показывали на некоторые закрома с зерном, которыми они могли пользоваться.









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