Какой праздник 19 октября 2023, какой церковный православный праздник в России

В России и мире 19 октября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.





Какой праздник 19 октября



Всероссийский день лицеиста

Праздник приурочен к дню открытия первого Царскосельского лицея в 1811 году.



Международный день кредитных союзов

Праздник отмечается с 1948 года в третий четверг октября по инициативе Национальной ассоциации кредитных союзов США.





Какой церковный православный праздник 19 октября



Фомин день

День памяти Апостола Фомы - одного из 12 учеников Иисуса Христа. Традиционно в этот день печется хлеб, краюшки которого отдают людям с ослабленным здоровьем. В старые времена девочек, которым исполнилось 7 лет, начинали обучать ткацкому делу. В этот день взрослых сыновей отцы отводили в сусеки и показывали на некоторые закрома с зерном, которыми они могли пользоваться.