Какой праздник 21 октября 2023 года в России и мире, церковный православный



В России и мире 21 октября отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник 21 октября 2023 года

День не богат на праздники, которые отмечаются в России. Поэтому обратим внимание на те события, которые происходят в мире.



В США в третью субботу октября отмечается День сладостей. Дети, а особенно взрослые, позволяют себе в этот день скушать больше вкюсняшек, чем обычно.



В Англии отмечают День Яблока. В этот день на различных яркарках местах можно попробовать десятки различных сортов яблок. В этот день делают выпечку с яблоками, например - шарлотку.



Во многих странах отмечают День лабиринта. Слово имеет латинские корни и пришло к нам из Древней Греции. Кстати, самый большой лабиринт в мире расположен на Гавайских островах.



Церковь в этот день чтит память преподобного Трифона Вятского, архимандрита и преподобной Пелагии Антиохийской. Традиционно в этот народный праздник (Трифон и Пелагея) достается теплая одежда и обувь. С этого дня мужчины выжигали новые поля в лесу. Однако старые деревья было запрещено валить. В этот день мужчины начинали опускать в омуты бочки с огурцами.



















Разговоры о важном 23 октября 2023: тема классного часа



