В России и мире 25 октября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.





Какой праздник 25 октября



День таможенника Российской Федерации

Учрежден Указом Президента РФ в 1995 году и приурочен к появлению Единого таможенного устава 25 октября 1653 года.



День маркетолога

Праздник приурочен к созданию Управления по маркетингу и рекламе в Министерстве Внешней Торговли СССР 25 октября 1975 года.



День работника кабельной промышленности

В этот день в 1879 году Карл фон Сименс получил свидетельство на проведение работ по производству изолированной проволоки и телеграфных кабелей на заводе в Санкт-Петербурге.





Какой церковный православный праздник 25 октября



Андрон Звездочет

День памяти мучеников Прова, Тараха и Андроника. В этот день запрещено ссориться, стирать, красить, выбивать матрасы и перины, пинать домашних животных, приобретать в церквях свечи для дома, громко смеяться, гадать на картах. Если в этот день постучались в дверь, то нельзя спрашивать: «Кто там?», иначе в доме поселится беда, и все домочадцы будут мучиться.