В России и мире 25 октября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.
Какой праздник 25 октября
День таможенника Российской Федерации
Учрежден Указом Президента РФ в 1995 году и приурочен к появлению Единого таможенного устава 25 октября 1653 года.
День маркетолога
Праздник приурочен к созданию Управления по маркетингу и рекламе в Министерстве Внешней Торговли СССР 25 октября 1975 года.
День работника кабельной промышленности
В этот день в 1879 году Карл фон Сименс получил свидетельство на проведение работ по производству изолированной проволоки и телеграфных кабелей на заводе в Санкт-Петербурге.
Какой церковный православный праздник 25 октября
Андрон Звездочет
День памяти мучеников Прова, Тараха и Андроника. В этот день запрещено ссориться, стирать, красить, выбивать матрасы и перины, пинать домашних животных, приобретать в церквях свечи для дома, громко смеяться, гадать на картах. Если в этот день постучались в дверь, то нельзя спрашивать: «Кто там?», иначе в доме поселится беда, и все домочадцы будут мучиться.