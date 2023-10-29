Какой праздник 29 октября 2023 года в России и мире

В России и мире 29 октября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные.



День автомобилиста (день водителя)

Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1976 году и отмечается в последнее воскресенье октября.



День вневедомственной охраны в России

В этот день в 1952 году было принято решение о создании службы, которая должна была защищать объекты народного хозяйства, правительственные здания и учреждения.



Всемирный день борьбы с инсультом

Учрежден Всемирной организацией по борьбе с инсультом в 2006 году.



Международный день псориаза

Учрежден по инициативе Международной федерации ассоциаций псориаза в 2004 году.



Лонгин Сотник

День памяти мученика Лонгина Сотника, иже при Кресте Господни, преподобных Лонгина, вратаря Печерского и Лонгина Яренгского. В этот день все умывались холодной водой из колодца или ключа. Особенно старались умыть детей, считая, что это поможет зрению. В этот народный праздник выносили на улицу зимнюю одежду. Считалось, что свет обладает целебной силой и, пропитавшись теплом, одежда будет согревать и лечить тело всю зиму.