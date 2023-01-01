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Какой праздник 1 ноября 2023 года в России и мире



Какой праздник 1 ноября 2023 года

В России и мире 1 ноября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник 1 ноября


Всемирный день балета
Отмечается ежегодно в один из дней октября или ноября. В этот день проходят прямые трансляции из многих ведущих театров мира. Фиксированной даты проведения Всемирного дня балета нет, так как это связано с необходимостью координации времени проведения онлайн трансляций.

День гадания на кофейной гуще
Предсказание на кофейной гуще имеет большое количество разновидностей и данному виду предсказаний решили посвятить отдельный праздник, который проходит 1 ноября каждого года.

Всемирный день вегана
Учрежден в 1994 году и приурочен к основанию 1 ноября 1944 года Веганского общества в Лондоне.

День менеджера
Профессиональный праздник специалистов, которые имеют отношение к управленческой деятельности

День судебного пристава Российской Федерации
Учрежден Указом Президента РФ в 2009 году.

Какой церковный православный праздник 1 ноября


Иванов день (Проводы осени)
Перенесение в 1238 году мощей преподобного Иоанна Рыльского. В народе этот день прозвали Конюховым. Считается, что в данное время в конюшнях начинают озорничать домовые. Они пугают коней, путают гриву, сбрую. Поэтому конюхи не трогали животных в этот день. В Иванов день мужчины забивали курей, а их жены готовили из них разнообразные блюда.









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