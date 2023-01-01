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Турецкий сериал «Зимородок» (2 сезон): сколько серий, где смотреть онлайн



Турецкий сериал Зимородок, 2 сезон

Турецкий сериал «Зимородок» - история о парне из богатого семейства, которого заставляют жениться, чтобы навести порядок в жизни. В основу сюжета легли события из практики психиатра Гюльсерен Будайджиоглу.

В главных ролях снялись Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир.

В оригинальном названии сериала (Yali Çapkini) используется игра слов - Yalıçapkını переводится с турецкого как птица «зимородок», а Yalı çapkın можно перевести как «плейбой с побережья».

Смотреть онлайн 2 сезон сериала «Зимородок»


Съемки второго сезона популярного турецкого сериала начались в конце августа и проходят в Стамбуле и Антепе. Премьера продолжения мелодрамы состоялась на турецком телеканале Star TV 15 сентября 2023 года. В России премьера прошла 17 сентября на Okko, START и «Иви». Новые серии будут выходить в онлайн-кинотеатрах еженедельно по воскресеньям.


8 серия (44-я в оригинале или 126-я в России)

03.11 - Star TV (в оригинале)
05.11 - Okko, START, Иви (на русском)

Интересный факт: Афре Сарачоглу 25 лет и она Стрелец по знаку зодиака. Актриса родилась 2 декабря 1997 года, в один день с Джанни Версаче и Бритни Спирс. Мерт Рамазан Демир родился 28 января 1998 года (Водолей), в один день с Ольгой Кабо и Николя Саркози..

Сколько серий в сериале


Премьера первого сезона сериала состоялась в Турции на телеканале Star TV в 2022 году. Заключительная серия вышла 9 июня 2023 года. Всего в первом сезоне было снято 36 серий. Во втором сезоне будет 40 эпизодов - финальная серия выйдет 16 июня 2024 года.

1-й сезон - 36 серий (118 в России).
2-й сезон - 40 серий.

В России первый сезон сериала «Зимородок» зрители могут увидеть в онлайн-кинотеатрах «Иви», Okko и START. Хронометраж серий первого сезона на российском телевидении отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

C 26 июня по 26 августа телеканал НТВ показывал все серии первого сезона турецкого сериала по будням с 16:45 до 19:00.

Интересные факты: Мерт Рамазан Демир в реальной жизни застенчив, в отличие от своего экранного героя - ветреного мажора. Афра Сарачоглу рано повзрослела, но старается проводить много времени со своей матерью. Бериль Позам предпочитает работу в театре и собирается учиться на социолога. Эмре Алтуг начал в раннем возрасте заниматься музыкой, а в 1998 году выпустил сольный альбом.


Жанр - драма, мелодрама.

Страна - Турция.

Режиссеры - Бурджу Алптекин.

В главных ролях - Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Гюльчин Сантырджыоглу, Эмре Алтуг, Бериль Позам.

Интересный факт: права на показ первого сезона сериала были проданы в 40 стран мира. В некоторых странах фильм вышел под названием Golden Boy («Золотой мальчик»), а для показа в Киргизии его переименовали в «Силу любви».









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