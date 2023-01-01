Головин признан лучшим игроком «Монако» в октябре





Александр Головин продолжает оставаться лучшим игроком «Монако». 91% болельщиков французского клуба признали российского полузащитника свмым ценным футболистом команды октября 2023 года. Ранее Головин был назван лучшим также по итогам игр в сентябре.



В нынешнем чемпионате футболист провел в составе команды 9 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. В четырех встречах Головин был признан лучшим в составе своей команды.



«Монако» в октябре провел три игры в высшем дивизионе чемпионата Франции. «Монегаски» одержали победу в гостях на «Реймсом» со счетом 3:1, выиграли дома у «Метца» 2:1 и уступили в гостевом матче «Лиллю» 0:2. Оба мяча в ворота «Метца» забил российский полузащитник.



После 10-ти проведенных матчей «Монако» набрал 20 очков и идет на третьем месте в таблице розыгрыша Лиги 1, отставая на одно очко от ПСЖ и на два от лидера «Ниццы».



В ноябре подопечные Адольфа Хюттера сыграют дома с «Брестом» (5 ноября) и проведут два матча в гостях с «Гавром» (11 ноября) и ПСЖ (24 ноября).