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Головин стал лучшим игроком месяца в «Монако»



Александр Головин

Александр Головин продолжает оставаться лучшим игроком «Монако». 91% болельщиков французского клуба признали российского полузащитника самым ценным футболистом команды октября 2023 года. Ранее Головин был назван лучшим также по итогам игр в сентябре.

В нынешнем чемпионате футболист провел в составе команды 9 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. В четырех встречах Головин был признан лучшим в составе своей команды.

«Монако» в октябре провел три игры в высшем дивизионе чемпионата Франции. «Монегаски» одержали победу в гостях на «Реймсом» со счетом 3:1, выиграли дома у «Метца» 2:1 и уступили в гостевом матче «Лиллю» 0:2. Оба мяча в ворота «Метца» забил российский полузащитник.

После 10-ти проведенных матчей «Монако» набрал 20 очков и идет на третьем месте в таблице розыгрыша Лиги 1, отставая на одно очко от ПСЖ и на два от лидера «Ниццы».
 
В ноябре подопечные Ади Хюттера сыграют дома с «Брестом» (5 ноября) и проведут два матча в гостях с «Гавром» (11 ноября) и ПСЖ (24 ноября).

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года и провел за пять с лишним лет 185 игр в составе команды. 27-летний уроженец Кемеровской области дважды становился бронзовым призером высшего дивизиона чемпионата Франции и один раз выходил с командой в финал Кубка Франции. В марте 2023 года Головин заключил с «красно-белыми» новый трехлетний контракт.

Трансферная стоимость игрока за последний год выросла на 8 млн евро, а за все время выступления во Франции не изменилась и составляет 30 млн евро.









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