Праздники 4 ноября 2023 года в России, церковные православные





В России и мире 4 ноября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные.



День народного единства



Официальный выходной день в России. Учрежден Федеральным законом в 1995 году. В этот день в 1612 году народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмовало Китай-город и освободило Москву от польско-литовских захватчиков.



Всемирный день мужчин



Решение об учреждении Всемирного дня мужчин было принято президентом СССР М.С. Горбачевым. Отмечается в первую субботу

ноября и направлен на устранении дискриминации мужчин.



Казанская осенняя



Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Этот день считается переломным. Именно после него в свои владения вступает зима. Традиционно в этот день проветривали подвал, подпаливали можжевельник и окуривали им данное помещение. Делалось это с целью сохранения запасов: чтобы они не гнили и не заканчивались.