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Праздники 4 ноября 2023 года в России, церковные православные



Какой праздник 4 ноября 2023 года

В России и мире 4 ноября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные.

День народного единства

Официальный выходной день в России. Учрежден Федеральным законом в 1995 году. В этот день в 1612 году народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмовало Китай-город и освободило Москву от польско-литовских захватчиков.

Всемирный день мужчин

Решение об учреждении Всемирного дня мужчин было принято президентом СССР М.С. Горбачевым. Отмечается в первую субботу 
ноября и направлен на устранении дискриминации мужчин.

Казанская осенняя

Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Этот день считается переломным. Именно после него в свои владения вступает зима. Традиционно в этот день проветривали подвал, подпаливали можжевельник и окуривали им данное помещение. Делалось это с целью сохранения запасов: чтобы они не гнили и не заканчивались.









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