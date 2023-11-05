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Праздники 5 ноября 2023 года в России, церковные православные



Какой праздник 5 ноября 2023 года

В России и мире 5 ноября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные - День военного разведчика, День Якова.

Что празднуют в этот день в других странах: Всемирный день распространения информации о проблеме цунами (праздник ООН), День работников гражданской авиации в Белоруссии, День работника социальной сферы Украины, День Пуно в Перу, Ночь Гая Фокса в Англии.

Праздники в России 5 ноября 2023 года


День военного разведчика
Праздник учрежден Указом Президента РФ в 2006 году и приурочен к созданию Регистрационного управления (прообраза ГРУ) 5 ноября 1918 года.

День Якова
День памяти одного из 70-ти апостолов Иисуса Христа – Иакова. В этот день не только чинили конную сбрую, но и валяли валенки, занимались плотницкими, скобяными и столярными делами. На Якова многие ходили в лес за дровами. Люди верили, что этот день принесет с дровами тепло. Традиционно в данный праздник начинались «пчелиные игры». Участники должны были не только лакомиться медом, но и изображать звук этих насекомых. В Яков день «закармливали» землю. По полям разбрасывали остатки пирога с Казанской осенней, чтобы привлечь птиц.









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