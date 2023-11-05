Праздники 5 ноября 2023 года в России, церковные православные





В России и мире 5 ноября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные - День военного разведчика, День Якова.



Что празднуют в этот день в других странах: Всемирный день распространения информации о проблеме цунами (праздник ООН), День работников гражданской авиации в Белоруссии, День работника социальной сферы Украины, День Пуно в Перу, Ночь Гая Фокса в Англии.





Праздники в России 5 ноября 2023 года



День военного разведчика

Праздник учрежден Указом Президента РФ в 2006 году и приурочен к созданию Регистрационного управления (прообраза ГРУ) 5 ноября 1918 года.



День Якова

День памяти одного из 70-ти апостолов Иисуса Христа – Иакова. В этот день не только чинили конную сбрую, но и валяли валенки, занимались плотницкими, скобяными и столярными делами. На Якова многие ходили в лес за дровами. Люди верили, что этот день принесет с дровами тепло. Традиционно в данный праздник начинались «пчелиные игры». Участники должны были не только лакомиться медом, но и изображать звук этих насекомых. В Яков день «закармливали» землю. По полям разбрасывали остатки пирога с Казанской осенней, чтобы привлечь птиц.