6 ноября 2023 года: праздники, церковные, именины, приметы, события





В России и мире 6 ноября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные. В этот день произошли важные знаменательные события. Народные приметы и именины.





Праздники



Международный день памяти животных, погибших от рук человека.



Всемирный день без бумаги.



Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2001 году.





Церковный православный праздник



Скорбящая Божья Мать (Светец). Почтение памяти чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». От нее в 1688 году совершилось чудесное исцеление родной сестры патриарха Иова, Евфимии, страдавшей долгое время неизлечимой болезнью.





Именины



Именины в этот день отмечают Алексей, Афанасий, Виктория, Георгий, Иван, Ираклий, Николай, Петр.





Народные приметы



Если в этот день человека до дома довела белая собака, то его ждет хорошая жизнь и денежное благополучие.



Считается, что 6 ноября рождаются очень талантливые художники.





Знаменательные события



В 1930 году Вступил в строй Московский автосборочный завод имени КИМ (АЗЛК, ОАО «Москвич»).



В 1943 году Киев освобожден от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.



В 1991 году Указом Президента Ельцина прекращена деятельность КПСС.