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6 ноября 2023 года: праздники, церковные, именины, приметы, события



Праздники, именины, приметы, события 6 ноября 2023 года

В России и мире 6 ноября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные. В этот день произошли важные знаменательные события. Народные приметы и именины.

Праздники


Международный день памяти животных, погибших от рук человека.

Всемирный день без бумаги.

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2001 году.

Церковный православный праздник


Скорбящая Божья Мать (Светец). Почтение памяти чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». От нее в 1688 году совершилось чудесное исцеление родной сестры патриарха Иова, Евфимии, страдавшей долгое время неизлечимой болезнью.

Именины


Именины в этот день отмечают Алексей, Афанасий, Виктория, Георгий, Иван, Ираклий, Николай, Петр.

Народные приметы


Если в этот день человека до дома довела белая собака, то его ждет хорошая жизнь и денежное благополучие.

Считается, что 6 ноября рождаются очень талантливые художники.

Знаменательные события


В 1930 году Вступил в строй Московский автосборочный завод имени КИМ (АЗЛК, ОАО «Москвич»).

В 1943 году Киев освобожден от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны.

В 1991 году Указом Президента Ельцина прекращена деятельность КПСС.









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