Какой праздник 7 ноября 2023 года в России, церковный православный





В России и мире 7 ноября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.





Какой праздник



День проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году

Установлен Федеральным законом в 1995 году. Всего в параде участвовало 28 467 человек. С парада бойцы Красной Армии уходили прямо на фронт, который был всего в нескольких километрах.



День Октябрьской революции

Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года.





Какой народный праздник



Дедовские плачи

В этот осенний день вся природа плачет — дождем или снегом. И люди стали плакать вместе с ней — устраивать ритуальные плачи. Плакать разрешалось везде, исключение составляла лишь подушка. Традиционно в этот народный праздник принято приходить на кладбище, убирать могилки и зажигать свечи. Необходимо помолиться не только за своих родных, но и за всех умерших.