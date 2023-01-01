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Какой праздник 7 ноября 2023 года в России, церковный православный



Какой праздник 7 ноября 2023 года

В России и мире 7 ноября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник


День проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году
Установлен Федеральным законом в 1995 году. Всего в параде участвовало 28 467 человек. С парада бойцы Красной Армии уходили прямо на фронт, который был всего в нескольких километрах.

День Октябрьской революции
Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года.

Какой народный праздник


Дедовские плачи
В этот осенний день вся природа плачет — дождем или снегом. И люди стали плакать вместе с ней — устраивать ритуальные плачи. Плакать разрешалось везде, исключение составляла лишь подушка. Традиционно в этот народный праздник принято приходить на кладбище, убирать могилки и зажигать свечи. Необходимо помолиться не только за своих родных, но и за всех умерших.









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