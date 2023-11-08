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Праздник 8 ноября 2023 года в России, какой церковный праздник



Какой праздник 8 ноября 2023 года

В России и мире 8 ноября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

День Сибири
В 1882 году отмечалось 300-летие присоединения Сибири. Этот исторический момент дал толчок формированию традиции отмечать дату 8 ноября.

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России
Учрежден приказом министра внутренних дел РФ в 2017 году.

Международный день КВН
Учрежден в 2001 году и приурочен к выходу в эфир первой игры КВН 8 ноября 1961 года.

День пианиста
Неофициальный праздник тех, кто имеет отношение к такому музыкальному инструменту, как фортепиано.

Дмитриев день
День памяти великомученика Димитрия Солунского? который был сыном римского проконсула в Фессалониках. В этот день, как и накануне, было принято справлять поминки по усопшим. Эту традицию установил князь Дмитрий Донской, который после победы в Куликовской битве устроил панихиду обо всех погибших на поле брани.









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