Праздник 8 ноября 2023 года в России, какой церковный праздник





В России и мире 8 ноября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



День Сибири

В 1882 году отмечалось 300-летие присоединения Сибири. Этот исторический момент дал толчок формированию традиции отмечать дату 8 ноября.



День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России

Учрежден приказом министра внутренних дел РФ в 2017 году.



Международный день КВН

Учрежден в 2001 году и приурочен к выходу в эфир первой игры КВН 8 ноября 1961 года.



День пианиста

Неофициальный праздник тех, кто имеет отношение к такому музыкальному инструменту, как фортепиано.



Дмитриев день

День памяти великомученика Димитрия Солунского? который был сыном римского проконсула в Фессалониках. В этот день, как и накануне, было принято справлять поминки по усопшим. Эту традицию установил князь Дмитрий Донской, который после победы в Куликовской битве устроил панихиду обо всех погибших на поле брани.