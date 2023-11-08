Праздник 8 ноября 2023 года в России, какой церковный праздник

В России и мире 8 ноября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.
День Сибири
В 1882 году отмечалось 300-летие присоединения Сибири. Этот исторический момент дал толчок формированию традиции отмечать дату 8 ноября.
День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России
Учрежден приказом министра внутренних дел РФ в 2017 году.
Международный день КВН
Учрежден в 2001 году и приурочен к выходу в эфир первой игры КВН 8 ноября 1961 года.
День пианиста
Неофициальный праздник тех, кто имеет отношение к такому музыкальному инструменту, как фортепиано.
Дмитриев день
День памяти великомученика Димитрия Солунского? который был сыном римского проконсула в Фессалониках. В этот день, как и накануне, было принято справлять поминки по усопшим. Эту традицию установил князь Дмитрий Донской, который после победы в Куликовской битве устроил панихиду обо всех погибших на поле брани.