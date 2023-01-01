Экс-солистка «Серебра» Катя Кищук снялась в откровенном наряде для Diesel

Вчера, 18:25





Бывшая солистка группы «Серебро» Катя Кищук снялась в рекламе для известного итальянского бренда Diesel.



29-летняя фотомодель и певица делает вид, что меняет колесо у легкового автомобиля. При этом она встала на колени и расстегнула джинсовый жилет.



Поклонники положительно отреагировали на публикацию в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена): «Королева», «Самая горячая девчонка на свете», «Огонь».



Несколько лет назад уроженка Тулы и солистка популярной группы «Serebro» Екатерина Кищук уехала за границу и родила в 2021 году сына от британского рэпера Slowthai. Сейчас певица занимается сольной карьерой.