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Экс-солистка «Серебра» Катя Кищук снялась в откровенном наряде для Diesel

Вчера, 18:25




Катя Кищук в рекламе Diesel

Бывшая солистка группы «Серебро» Катя Кищук снялась в рекламе для известного итальянского бренда Diesel.

29-летняя фотомодель и певица делает вид, что меняет колесо у легкового автомобиля. При этом она встала на колени и расстегнула джинсовый жилет.

Поклонники положительно отреагировали на публикацию в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена): «Королева», «Самая горячая девчонка на свете», «Огонь».

Несколько лет назад уроженка Тулы и солистка популярной группы «Serebro» Екатерина Кищук уехала за границу и родила в 2021 году сына от британского рэпера Slowthai. Сейчас певица занимается сольной карьерой.





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    Экс-солистка «Серебра» Катя Кищук снялась в откровенном наряде для Diesel
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