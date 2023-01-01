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Виктория Боня показала лицо без макияжа после пластики

Сегодня, 14:35




Виктория Боня после пластики

Известная светская львица и модель Виктория Боня после пластической операции выложила свое фото на странице в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя певица осталась довольна работой пластических хирургов и решила поделиться радостью со своими поклонниками.

В августе 2023 года Боня сделала очередную пластику, чтобы, по ее словам, вернуть себе внешность в возрасте 26 лет. За это время знаменитость восстанавливалась и не показывала свои фото.

Ранее в сети появилось фото, где бывшая солистка группы «Серебро» Катя Кищук позирует для рекламы известного итальянского бренда Diesel.





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