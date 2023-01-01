Шведский хоккеист отправил Малкина в нокдаун

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Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе в матче, который состоялся 10 ноября, отправил в нокдаун российского форварда Евгения Малкина.



В первом периоде встречи шведский нападающий калифорнийского клуба повздорил с игроком «Пингвинз» Крисом Летангом. За одноклубника решил заступиться Малкин, который в итоге получил от Кемпе несколько ударов в голову и упал на лед.



Встречу российский хоккеист продолжил и отметился передачей, когда «Питтсбург» забил победную шайбу в овертайме. Кемпе забросил шайбу во втором периоде и стал второй звездой матча.



Ранее сообщалось, что Евгений Малкин обошел Петера Штястны в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю.