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Шведский хоккеист отправил Малкина в нокдаун

Сегодня, 15:10




Кемпе отправил в нокдаун Малкина

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе в матче, который состоялся 10 ноября, отправил в нокдаун российского форварда Евгения Малкина.

В первом периоде встречи шведский нападающий калифорнийского клуба повздорил с игроком «Пингвинз»  Крисом Летангом. За одноклубника решил заступиться Малкин, который в итоге получил от Кемпе несколько ударов в голову и упал на лед.

Встречу российский хоккеист продолжил и отметился передачей, когда «Питтсбург» забил победную шайбу в овертайме. Кемпе забросил шайбу во втором периоде и стал второй звездой матча.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин обошел Петера Штястны в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю.





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