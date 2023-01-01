Кто номер один в РПЛ? «Зенит» сыграет с «Краснодаром» 11 ноября

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Питерский «Зенит» 11 ноября 2023 года примет на своем стадионе «Краснодар» в центральном матче 15-го тура чемпионата России по футболу.



Игра начнется в 19:30 по московскому времени на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Прямую трансляцию матча будет вести «Матч ТВ».



В предстоящей встрече команды выяснят, кто станет лучшим по итогам первой половины чемпионата. После 14 матчей «Краснодар» лидирует, имея в активе 31 очко, а «Зенит» отстает от южан на два очка.



В последних четырех матчах питерцы набрали максимальное количество очков, а вот «Краснодар» немного притормозил, набрав всего 7 очков и 12 возможных.



На кого стоит обратить внимание в предстоящем матче? В составе «Зенита» на поле выйдет Матео Кассьерра, который забил 11 мячей и возглавляет список самых результативных игроков текущего сезона. У «Краснодара» семь мячей забил Джон Кордоба и шесть раз отличился Эдуард Сперцян.



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