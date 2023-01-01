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Экономисты и офтальмологи 11 ноября отмечают свой праздник

Сегодня, 12:29




Праздники 11 ноября

В России 11 ноября 2023 года отмечают свой профессиональный праздник экономисты и офтальмологи.

День экономиста в России учрежден Приказом Министерства экономического развития РФ в 2015 году. День офтальмолога отмечается на неофициальном уровне.

Из других праздников в этот день отмечают следующие, в том числе церковные и народные.

Международный день энергосбережения учрежден участниками международного школьного проекта по использованию ресурсов и энергии (SPARE) в 2008 году.

День памяти святых Аврамия и его племянницы; мученицы Анастасии (Аврамий Овчар и Анастасия Овечница). Традиционно в этот день на Руси устраивали Овчарный праздник. Пастухи пели, играли на рожках и поздравляли свои отары с последним днем выпаса.

Ранее сообщалось, что на Москву с 12 ноября обрушатся сильные дожди.





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