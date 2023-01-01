В какой форме Валиева? Сильнейшие фигуристы встретятся в Казани

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Четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию пройдет в Казани 11-12 ноября 2023 года.



Из хорошо известных российским болельщикам фигуристов на этапе в Казани выступят Камила Валиева, Софья Муравьева, Евгений Семененко и пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.



Интересно будет посмотреть, в какой форме будет Валиева. 10 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил слушания по делу спортсменки и объявил о том, что вердикт будет озвучен до конца января 2024 года.



11 ноября в субботу на лед выйдут с короткой программой мужчины (13:30), женщины (15:15) и спортивные пары (17:45). Трансляция на Первом канале пройдет с 16:45 до 18:00 мск.



12 ноября состоится произвольная программа - мужчины (13:00), женщины (15:00) и спортивные пары (17:00). Первый канал будет вести трансляцию с 16:25 до 18:00 мск.



Первый этап прошел в Уфе (14-15 октября), второй - в Омске (21-22 октября), третий - в Красноярске (28-29 октября), пятый состоится в Самаре (18-19 ноября) и заключительный шестой - в Москве (25-26 ноября).



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