О чем будут «Разговоры о важном» 13 ноября 2023 года

Сегодня, 14:08





Классный час «Разговоры о важном», который пройдет в понедельник 13 ноября 2023 года, будет посвящен теме «Россия: взгляд в будущее».



Какой мы хотим видеть Россию в будущем? Основные темы занятия: понимание того, что будущее страны невозможно без суверенитета; важность развития информационных технологий для будущего страны; важность защиты технологического суверенитета; какие профессии будут востребованы в будущем.



Для родителей, которые будут помогать своим детям в выборе будущей профессии, станет полезна информация из сборника «Атлас новых профессий», который выпускает Агентство стратегических инициатив.



Материалы для классных руководителей (презентация, видео и плакаты) и родителей («Атлас новых профессий» в методических материалах для старших классов) можно посмотреть на официальном сайте razgovor.edsoo.ru.



Через неделю «Разговоры о важном» будут посвящены теме взаимоотношения в семье.



Ранее стало известно, что известная фигуристка Камила Валиева выступит на турнире в Казани.