Как отдыхаем на Новый год в 2024 году

Сегодня, 15:33





Скоро наступит период самых длинных выходных в России. Россияне с нетерпением ждут этих праздников и многие уже сейчас начинают планировать свой отдых.



Год назад в январе мы праздновали 9 дней. На этот раз будем отдыхать еще больше.



Ближайшие новогодние праздники продлятся 10 дней. Жители России будут отдыхать на Новый год и Рождество с субботы 30 декабря 2023 года по понедельник 8 января 2024 года.



После Нового года длинные выходные (по 4 дня) будут только в конце апреля и мае. Первые майские каникулы продлятся с 28 апреля по 1 мая, а вторые - с 9 по 12 мая.



Ранее стало известно, что бывшая солистка группы «Серебро» Катя Кищук снялась в откровенном наряде для рекламы фирмы Diesel.