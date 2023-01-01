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Как отдыхаем на Новый год в 2024 году

Сегодня, 15:33




Сколько отдыхаем на Новый год в 2024 году

Скоро наступит период самых длинных выходных в России. Россияне с нетерпением ждут этих праздников и многие уже сейчас начинают планировать свой отдых.

Год назад в январе мы праздновали 9 дней. На этот раз будем отдыхать еще больше.

Ближайшие новогодние праздники продлятся 10 дней. Жители России будут отдыхать на Новый год и Рождество с субботы 30 декабря 2023 года по понедельник 8 января 2024 года.

После Нового года длинные выходные (по 4 дня) будут только в конце апреля и мае. Первые майские каникулы продлятся с 28 апреля по 1 мая, а вторые - с 9 по 12 мая.

Ранее стало известно, что бывшая солистка группы «Серебро» Катя Кищук снялась в откровенном наряде для рекламы фирмы Diesel.





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