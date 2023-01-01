Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве

Сегодня, 16:23





Гидрометцентр России предупредил жителей Москвы, что в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.



Опаснось будет представлять сильный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. Плохая погода ожидается в столице с 3:00 12 ноября до 9:00 14 ноября 2023 года.



Чтобы было понятнее, чем характерен ветер 15-17 метров в секунду. При таком ветре качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки и становится трудно идти против ветра.



Ранее Гидрометцентр сообщал, что с 12 ноября в Москве начнутся сильные дожди.