Молодожены сыграли свадьбу и выиграли 1 миллион долларов

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Что нужно сделать. чтобы стать счастливым обладателем одного миллиона долларов? Все просто, необходимо сыграть свадьбу и купить билет лотереи. И самое главное - стать счастливым обладателем призового билета.



На днях в США 57-летний житель штата Мичиган на следующий день после свадьбы с супругой решили приобрести в магазине вместе с продуктами билет моментальной лотереи. И стали обладателями 1 миллиона долларов (92 миллиона рублей).



Когда счастливчики стерли защитный слой, то вначале не могли поверить такой удаче. Они вновь и вновь перечитывали инструкцию, чтобы убедиться в том, что это не сон.



Ранее стало известно, сколько зарабатывают хоккеисты в Континентальной хоккейной лиге.