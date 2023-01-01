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Молодожены сыграли свадьбу и выиграли 1 миллион долларов

Сегодня, 17:54




В США молодожены выиграли 1 млн долларов

Что нужно сделать. чтобы стать счастливым обладателем одного миллиона долларов? Все просто, необходимо сыграть свадьбу и купить билет лотереи. И самое главное - стать счастливым обладателем призового билета.

На днях в США 57-летний житель штата Мичиган на следующий день после свадьбы с супругой решили приобрести в магазине вместе с продуктами билет моментальной лотереи. И стали обладателями 1 миллиона долларов (92 миллиона рублей).

Когда счастливчики стерли защитный слой, то вначале не могли поверить такой удаче. Они вновь и вновь перечитывали инструкцию, чтобы убедиться в том, что это не сон.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают хоккеисты в Континентальной хоккейной лиге.

 





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