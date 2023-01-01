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«Динамо» опередит «Спартак»? Расписание матчей КХЛ на 12 ноября

Сегодня, 19:38




Расписание матчей КХЛ 12 ноября

В Континентальной хоккейной лиге 12 ноября 2023 года состоятся шесть матчей. Центральной станет встреча в Минске, где местное «Динамо» сыграет с московскими одноклубниками.

Матч начнется в 17:10 по московскому времени. В других встречах «Амур» сыграет с «Торпедо» (10:00 мск), «Адмирал» - с «Автомобилистом» (10:00), «Авангард» - с «Куньлунь Ред стар» (14:00), «Барыс» - с «Северсталью» (14:00), «Салават Юлаев» - с «Локомотивом» (14:30).

Накануне в КХЛ прошли три матча. «Лада» по буллитам переиграла «Спартак» (4:3), «Магнитка» забила три безответные шайбы «Ак Барсу», СКА дома со счетом 4:2 выиграл у «Нефтехимика». Казанский клуб, кстати, впервые в сезоне не забил ни одного гола.

В Западной конференции лидируют «Спартак» (43 очка), московское «Динамо» (42) и «Торпедо» (38). На Востоке больше всех очков набрали «Лада» (41), «Магнитка» (38) и «Ак Барс» (38).





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