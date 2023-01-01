Забьет Овечкин «Айлендерс»? Расписание матчей НХЛ на 12 ноября

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В очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге состоятся 11 матчей. Две игры вызовут повышенный интерес у российских болельщиков.



«Вашингтон» Александра Овечкина проведет 12 ноября матч в гостях с «Айлендерс» (03:30 мск). Безголевая серия капитана «Кэпиталз» продлилась до шести матчей. «Тампа-Бэй» встретится дома с «Каролиной» (03:00 мск). Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров занимает второе место в списке лучших бомбардиров текущего сезона. На счету 30-летнего россиянна 11 шайб и 12 результативных передач.



Расписание других матчей: «Монреаль» сыграет с «Бостоном» (03:00 мск), «Оттава» - с «Калгари» (03:00), «Торонто» - с «Ванкувером» (03:00), «Питтсбург» - с «Баффало» (03:30), «Нэшвилл» - с «Аризоной» (04:00), «Колорадо» - с «Сент-Луисом» (05:00), «Сиэтл» - с «Эдмонтоном» (06:00), «Лос-Анджелес» - с «Филадельфией» (06:30), «Флорида» - с «Чикаго» (21:00).



Ранее шведский хоккеист Адриан Кемпе, играющий за «Лос-Анджелес», отправил Евгения Малкина в нокдаун.