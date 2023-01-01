Абаскаль против Карпина. Расписание матчей РПЛ на 12 ноября

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В рамках 15-го тура российской премьер-лиги 12 ноября 2023 года состоятся четыре матча.



В центральной встрече игрового дня «Спартак» сыграет с «Ростовом» в Москве. Матч начнется в 19:30 по московскому времени. В других поединках «Пари НН» сыграет с «Балтикой» (14:00 мск), «Динамо» - с «Оренбургом» (16:30 мск), «Сочи» - с «Рубином» (19:00 мск).



Накануне «Факел» сыграл вничью с ЦСКА (1:1), «Крылья Советов» переиграли дома «Урал» (3:1), «Локомотив» одержал победу над «Ахмаомт» (2:1). «Краснодар» сыграл вничью в Санкт-Петербурге с «Зенитом» и сохранил лидерство в РПЛ. Отличились в матче Эдуард Сперцян (63-я минута) и Матео Кассьерра (70-я).



Перед воскресными встречами лидирует в чемпионате «Краснодар», набравший 32 очка, второе место занимает «Зенит» (30 очков), замыкает тройку лидеров «Крылья Советов» (25 очков).



Ранее сообщалось, что Виктория Боня, которая встречалась с бывшим игроком «Спартака» Веллитоном, показала лицо после пластической операции.