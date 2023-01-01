Праздники 12 ноября: День работников Сбербанка России, Синичкин день

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В России 12 ноября 2023 года отмечают свой профессиональный праздник сотрудники Сбербанка России.



День работников Сбербанка России учрежден в 1998 году и приурочен к подписанию 12 ноября 1841 года императором Николаем I Указа об учреждении в России сберегательных касс.



Всемирный день борьбы с пневмонией появился в календаре по инициативе Глобальной коалиции против детской пневмонии 2009 году.



Синичкин день утвержден по ходатайству Союза охраны птиц РФ. В этот день люди делают для синиц кормушки с кормом и развешивают на ветвях деревьев: тыквенными семечками, несоленым салом или орехами.



В церковном календаре это день памяти священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его Зиновии.